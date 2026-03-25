В Госдуме объяснили, кто должен обрабатывать дворы от клещей: это не входит в обязанности УК и ТСЖ

В обязанности управляющих компаний в России не входит обязательная по умолчанию обработка дворов многоквартирных дворов от клещей. Однако вопрос этот можно решить на общем собрании жильцов или по предписанию Роспотребнадзора. Об этом в интервью ТАСС сообщил депутат Госдумы Владимир Кошелев.
«Обработка от клещей — это дополнительная услуга, а не обязательная работа по содержанию общего имущества. УК или ТСЖ не обязаны проводить обработку по умолчанию только потому, что наступила весна. Их обязанность — действовать строго в рамках утвержденного перечня работ», — сказал депутат.
Но если у жильцов есть опасения за здоровье и клещей много, собственники могут сами обратиться в Роспотребнадзор. В случае, если проверка выявит нарушение санитарных норм, например высокую траву, в которой могут распространяться клещи, УК выдадут предписание об обработке. «Коммунальщики» обязаны будут провести ее за счет собранных средств, заключил Кошелев.
Ранее ветеринарный врач Елена Фроленко рассказала, что иксодовые клещи активизируются при температуре выше +5 градусов. Обрабатывайте питомцев с началом потепления, то есть уже сейчас.
