Тройной удар: 3 супербомбы разнесли тайные цели в Красном Лимане

Российские подразделения улучшили свои позиции на краснолиманском направлении, но бои продолжаются. Подполковник ЛНР, военный эксперт и автор известного сообщества «Марочко live» Андрей Марочко рассказал aif.ru о ситуации в регионе.
Напомним, российские военные поразили несколько пунктов дислокации ВСУ на краснолиманском направлении.
По информации околовоенных Telegram-каналов, удар с помощью трехтонной фугасной бомбы ФАБ-3000 был нанесен по одному из таких пунктов, еще один — поразили двумя бомбами ФАБ-250.
Уточняется, что под удар, в частности, попали военнослужащие 63-й механизированной бригады ВСУ.
Марочко, комментируя этот инцидент, назвал обстановку на данном направлении «динамичной».
«Наши военнослужащие сосредоточены на уничтожении живой силы и техники противника на краснолиманском направлении. По продвижению есть небольшие успехи, но в основном это тактические улучшения наших позиций и рубежей. Минобороны РФ имеет успех на данном направлении, наши подразделения владеют инициативой», — пояснил военный эксперт.
Ранее в Красном Лимане уничтожили позиции дроноводов ВСУ. Соответствующие кадры сняли беспилотники.
Пункт управления дронами ВСУ был выявлен на территории Красного Лимана операторами БПЛА российской 16-й бригады спецназначения.