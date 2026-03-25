Тройной удар: 3 супербомбы разнесли тайные цели в Красном Лимане

На краснолиманском направлении продолжаются ожесточенные бои. Военный эксперт Андрей Марочко раскрыл две задачи российских подразделений на этом направлении.

Источник: Аргументы и факты

Российские подразделения улучшили свои позиции на краснолиманском направлении, но бои продолжаются. Подполковник ЛНР, военный эксперт и автор известного сообщества «Марочко live» Андрей Марочко рассказал aif.ru о ситуации в регионе.

Напомним, российские военные поразили несколько пунктов дислокации ВСУ на краснолиманском направлении.

По информации околовоенных Telegram-каналов, удар с помощью трехтонной фугасной бомбы ФАБ-3000 был нанесен по одному из таких пунктов, еще один — поразили двумя бомбами ФАБ-250.

Уточняется, что под удар, в частности, попали военнослужащие 63-й механизированной бригады ВСУ.

Марочко, комментируя этот инцидент, назвал обстановку на данном направлении «динамичной».

«Наши военнослужащие сосредоточены на уничтожении живой силы и техники противника на краснолиманском направлении. По продвижению есть небольшие успехи, но в основном это тактические улучшения наших позиций и рубежей. Минобороны РФ имеет успех на данном направлении, наши подразделения владеют инициативой», — пояснил военный эксперт.

Ранее в Красном Лимане уничтожили позиции дроноводов ВСУ. Соответствующие кадры сняли беспилотники.

Пункт управления дронами ВСУ был выявлен на территории Красного Лимана операторами БПЛА российской 16-й бригады спецназначения.

