В России установили имя и происхождение мачехи советского генсека Черненко

КРАСНОЯРСК, 25 марта. /ТАСС/. Российские генеалоги установили имя и происхождение мачехи генерального секретаря ЦК КПСС Константина Черненко. Об этом сообщил ТАСС заведующий лабораторией генеалогических исследований Хакасского научно-исследовательского института языка, литературы и истории Алексей Нилогов.
Константин Черненко — уроженец села Большая Тесь на юге Енисейской губернии, которая включала в себя Красноярский край и Хакасию. С февраля 1984 года по март 1985-го он стоял во главе государства.
«Решили еще одну загадку в семейной истории Черненко — узнали имя мачехи генсека и откуда она была родом. В литературе нигде нет такой информации», — сообщил Нилогов, добавив, что узнать это удалось благодаря метрическим книгам двадцатых годов прошлого века.
По его словам, женщину звали Дарья Игнатьевна Юдина, она была на 20 лет моложе Устина Черненко, отца будущего советского генсека и происходила из Пензенской области, в прошлом была разведенной. Семью с ней Устин Черненко создал после смерти своей жены, матери Константина Черненко, в 1920 году. Женщина, возможно, имела мордовские корни.
Ранее исследователи на материалах церковных метрических книг государственного архива Красноярского края установили полное имя матери Черненко, ей была Харитина Федоровна Терскова, родившаяся около 1880 года и умершая в 1920 году.
В средине марта Нилогов сообщил ТАСС, что с помощью современного онлайн-сервиса для архивного поиска была установлена подлинная дата рождения самого Черненко. Официальной датой рождения Черненко считалось 11 сентября 1911 г. (24 сентября 1911 г. по новому григорианскому календарю). Однако, согласно найденной записи, будущий генсек родился 18 сентября 1912 г. (или по новому стилю — 1 октября 1912 г.).