В России установили имя и происхождение мачехи советского генсека Черненко

По его словам, женщину звали Дарья Игнатьевна Юдина, она была на 20 лет моложе Устина Черненко, отца будущего советского генсека и происходила из Пензенской области, в прошлом была разведенной. Семью с ней Устин Черненко создал после смерти своей жены, матери Константина Черненко, в 1920 году. Женщина, возможно, имела мордовские корни.