Зеленый чай матча показал эффект при аллергии в эксперименте на животных

Матча может снижать проявления аллергического ринита за счет влияния на нервные механизмы, связанные с чиханием, сообщает РИА Новости со ссылкой на сотрудника Университета Хиросимы Осаму Каминума.

Исследование проводилось на экспериментальной модели с участием животных. Ученые оценивали частоту чихания, реакцию слизистой оболочки носа на раздражители и показатели иммунного ответа.

По результатам работы, у группы, получавшей порошковый зеленый чай, симптомы были выражены слабее по сравнению с контрольной группой. При этом существенных изменений в иммунных показателях не зафиксировано.

Исследователи предполагают, что эффект связан не с иммунной системой, а с воздействием на нервные механизмы, участвующие в формировании рефлекса чихания.

Ученые подчеркивают, что речь идет о пищевом продукте с уже установленной безопасностью, однако полученные данные требуют дальнейшей проверки. В частности, предстоит установить, проявляется ли аналогичный эффект у человека при обычном употреблении.

Авторы работы также не исключают, что подобным действием могут обладать и другие продукты. Влияние компонентов пищи на нервные процессы, связанные с аллергическими реакциями, остается малоизученным направлением.

