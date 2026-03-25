Российские военнослужащие ликвидировали танк и артиллерийское орудие Вооружённых сил Украины на добропольском направлении, сообщает Минобороны РФ.
В ведомстве уточнили, что удар нанесли расчёты войск беспилотных систем российской группировки войск «Центр». Перемещение техники украинских войск и замаскированные позиции артиллерии выявили расчёты разведывательного БПЛА ZALA 120-й гвардейской дивизии морской пехоты.
«Проведя доразведку, расчёт БПЛА ZALA оперативно передал координаты для нанесения огневого поражения на пункт управления дивизии. Командованием было принято решение об уничтожении выявленных вражеских целей барражирующим боеприпасом “Ланцет”», — говорится в сообщении.
В МО отметили, что военные РФ ликвидировали танк Т-72 и буксируемую гаубицу украинских войск.
Ранее сообщалось, что в Харьковской области было выявлено и ликвидировано четыре расчёта БПЛА противника, которые наносили удары по мирному населению в Белгородской области.
Также стало известно, что российские военнослужащие ликвидировали укреплённые позиции Вооружённых сил Украины в Запорожской области.