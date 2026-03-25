В аэропорту Череповца ввели временные ограничения на полёты

Временные ограничения на приём и выпуск воздушных судов ввели в аэропорту Череповца. Об этом сообщила пресс-служба Росавиации.

Ограничения действуют для обеспечения безопасности полётов. Ведомство уточнило, что аэропорт временно не принимает и не отправляет рейсы. Дополнительные детали по срокам снятия ограничений не приводятся.

Ранее в Ленинградской области произошёл пожар в порту Усть-Луга. По словам губернатора Александра Дрозденко, возгорание возникло после атаки беспилотников. Средства ПВО и РЭБ уничтожили 33 дрона над регионом. Он уточнил, что пострадавших нет, а экстренные службы продолжают ликвидацию последствий. Власти отмечали, что ситуация остаётся под контролем, а работы на месте продолжаются.

