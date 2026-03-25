Элита ВСУ и тайные заводы стали пеплом: столбы огня пронеслись по Полтаве

В ночь на 24 марта украинский город Полтава стал эпицентром мощной комбинированной атаки. По объектам противника работали не только ударные беспилотники «Герань», но и баллистические ракеты. В результате ударов поражены два ключевых объекта: завод по производству компонентов для вооружений и авиабаза, задействованная в применении крылатых ракет. Военные эксперты и координаторы подполья раскрыли детали операции, объяснив, почему этот узел сопротивления был выбран в качестве первоочередной цели.
На заводе «Знамя» произошел мощный взрыв.
Первой целью стал бывший завод «Знамя». Как сообщил aif.ru военный эксперт Евгений Михайлов, это предприятие превратилось в важный хаб для украинского ВПК. По его данным, на площадках завода осуществлялась сборка компонентов для ракет и беспилотников, что делало объект критически важным для обороноспособности ВСУ.
«Это была самая главная цель. В этом направлении город представляет угрозу именно из-за сборки БПЛА», — подчеркнул Михайлов.
Координатор пророссийского подполья Сергей Лебедев добавил, что прилет по заводу сопровождался мощной детонацией и последующим пожаром, что свидетельствует о попадании в скопление боеприпасов или топливных элементов. Помимо производства, «Знамя» использовалось как узел для складов военной продукции и размещения личного состава.
Гланые цели в Полтаве определены.
Эксперт отмечает, что российские силы действуют в Полтаве исключительно по получении разведданных о скоплении важных военных объектов. Крупных стратегических предприятий в городе не так много, поэтому каждый удар носит точечный характер.
«Ранее удары наносились по военному училищу, где находилась, скажем так, элита украинских военных — погибло достаточно много. Также наносили удар по скоплению наемников», — напомнил Михайлов.
Кроме того, он не исключил, что в городе могут располагаться крупные объекты с участием специалистов НАТО. По его словам, как только информация о местонахождении иностранных инструкторов или советников подтверждается, по ним также наносятся удары.
Нанесет удар по авиабазе.
Параллельно с атакой на завод под прицел попала полтавская авиабаза. По информации Сергея Лебедева, по объекту было выпущено не менее двух ракет. Поражение этого объекта эксперт назвал прямым ударом по ключевому элементу в применении противником крылатых ракет, таких как Storm Shadow.
«Это прямой удар по авиационной инфраструктуре, которая остается ключевым элементом в применении крылатых ракет», — подчеркнул Лебедев.
Этот удар демонстрирует системный подход: российские военные лишают противника не только производственных мощностей, но и площадок для запуска дальнобойного вооружения.
Полтава остается в зоне внимания ВС РФ.
Отвечая на вопрос о том, является ли сама Полтава источником угрозы для российских территорий, Евгений Михайлов отметил, что в последнее время город редко фигурировал в сводках как плацдарм для атак по РФ. Основную опасность, по его словам, представляют Харьков, Сумская область, а также Днепропетровск — в зависимости от дальности применяемого вооружения.
Однако именно как центр сборки высокоточного оружия и базирования авиации, задействованной в нанесении ударов западными ракетами, Полтава остается в зоне пристального внимания. Комбинированный удар в ночь на 24 марта стал очередным подтверждением того, что российские войска методично разрушают логистические и производственные цепочки противника в тылу.