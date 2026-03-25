Генеалоги установили происхождение мачехи Константина Черненко

Генеалоги установили имя и происхождение мачехи генерального секретаря ЦК КПСС Константина Черненко, сообщает ТАСС со ссылкой на заведующего лабораторией генеалогических исследований Хакасского НИИ языка, литературы и истории Алексея Нилогова.
По его данным, ранее эти сведения в научной и справочной литературе не публиковались. Информацию удалось получить при изучении метрических книг 1920-х годов.
Как уточняется, мачеху будущего советского руководителя звали Дарья Игнатьевна Юдина. Она была младше отца Черненко — Устина Черненко — примерно на 20 лет, происходила из Пензенской области и ранее состояла в браке. Семья с ней была создана после смерти первой жены Устина Черненко в 1920 году.
По оценке исследователя, женщина могла иметь мордовские корни.
Константин Черненко родился в селе Большая Тесь на территории бывшей Енисейской губернии. Он возглавлял СССР с февраля 1984 года по март 1985 года.
Ранее на основе архивных метрических книг исследователи установили полное имя его матери — Харитина Федоровна Терскова, родившаяся около 1880 года и умершая в 1920 году.
Кроме того, в марте были уточнены данные о дате рождения самого Черненко. Согласно архивной записи, он появился на свет 18 сентября 1912 года (1 октября 1912 года по новому стилю), тогда как официально указывалась дата 11 сентября 1911 года.
