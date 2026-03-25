Генеалоги установили происхождение мачехи Константина Черненко

Как уточняется, мачеху будущего советского руководителя звали Дарья Игнатьевна Юдина. Она была младше отца Черненко — Устина Черненко — примерно на 20 лет, происходила из Пензенской области и ранее состояла в браке. Семья с ней была создана после смерти первой жены Устина Черненко в 1920 году.