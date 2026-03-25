Россельхознадзор: стабилизирована ситуация с пастереллезом под Новосибирском

В Новосибирской области локализовали зоны распространения пастереллеза у скота.

Источник: Комсомольская правда

Ситуация с пастереллезом в Новосибирской области стабилизирована, очаги заболевания локализованы. Об этом сообщил руководитель Россельхознадзора РФ Сергей Данкверт.

«Зоны распространения заболевания тоже локализованы… И мы с вами должны предпринять все меры, которые не позволили бы дальнейшему распространению заболевания», — сказал он.

Данкверт подчеркнул, что в нынешней ситуации важна ответственность каждого. Граждане должны осознавать: нелегальная торговля создает главную угрозу для распространения заболеваний.

С января 2026 года в пяти районах Новосибирской области действует карантин, вызванный вспышками бешенства среди животных и пастереллёза, который относится к острым инфекционным заболеваниям.

Однако в Новосибирской области, где изымали скот из-за опасных болезней, начали орудовать мошенники под предлогом «спасения» от забоя даже больных животных.