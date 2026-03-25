Эксперт Мкртчян: железная дорога не справляется с турпотоком в Крым

Вице-президент Альянса туристических агентств России отметил, что люди вынуждены добираться до республики автомобильным транспортом.

МОСКВА, 25 марта. /ТАСС/. Мощностей железнодорожного сообщения не хватает для перевозки туристов в Крым в условиях растущего турпотока, из-за чего люди чаще будут выбирать автомобильный маршрут через Донбасс и Новороссию. Об этом сообщил ТАСС вице-президент Альянса туристических агентств России, генеральный директор сети турагентств «Розовый слон» Алексан Мкртчян.

«Железная дорога абсолютно не справляется с ростом турпотока. Уже на майские праздники жутчайшая нехватка билетов и люди вынуждены добираться до Крыма автомобильным транспортом. В этом году мы ждем, что примерно 80% туристов попадут в Крым автомобильным транспортом и только 20% — по железной дороге. Из этих людей 30−40% выберут дорогу через новые территории», — сказал он.

Ранее глава Крыма Сергей Аксенов сообщил, что туристический поток в республику вырос на 15% в 2025 году, достигнув 6,9 млн туристов. 76% отдыхающих прибыли на автомобилях и автобусах: 61% по Крымскому мосту и 15% через Донбасс и Новороссию. Еще 24% гостей воспользовались железнодорожным сообщением.

Узнать больше по теме
Крым: база Черноморского флота и любимое место отдыха россиян
Крым — один из самых известных полуостровов Евразии, расположенный в северной части Черного моря. Этот известный хорошим климатом и красивой природой регион имеет также огромное историческое, военное и экономическое значение. На протяжении веков Крым переходил от одного государства к другому, а его географическое положение сделало полуостров ключевой точкой по контролю Черного моря.
Читать дальше