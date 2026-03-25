Зампреда комитета Госдумы по обороне Швыткина похоронят 27 марта в Красноярске

Заместителя председателя комитета Госдумы по обороне Юрия Швыткина похоронят 27 марта в Красноярске. Об этом сообщила пресс-служба правительства региона.
«Дата похорон — 27 марта в Красноярске. Место похорон Юрия Швыткина в Красноярске пока не определено», — уточнило правительство в комментарии ТАСС.
Ранее KP.RU сообщал, что Швыткин умер в возрасте 60 лет. Он был патриотом России, который защищал страну как доброволец в зоне спецоперации. Парламентарий был награжден тремя орденами Мужества и медалями за боевые заслуги.
Спикер Госудмы Вячеслав Володин отметил, что Швыткин всегда пользовался уважением среди депутатов и избирателей. На протяжении своей карьеры в Госдуме он активно защищал интересы жителей Красноярского края.