Онколог рассказал о проблемах Лерчек при лечении рака

При химиотерапии и иммунной терапии, которую проходит блогер Валерия Чекалина (Лерчек) при лечении от рака желудка, страдают все органы и ткани, которые характеризуются быстрым делением клеток. Подробнее об этом aif.ru рассказал врач-онколог Евгений Черемушкин.
Ранее жених Лерчек, отец ее ребенка Луис Сквиччиарини сообщил, что блогер ослепла на правый глаз после того, как прошла первую химиотерапию и иммунную терапию.
«В первую очередь страдают все органы и ткани, которые характеризуются быстрым делением клеток: это костный мозг, желудочно-кишечный тракт, потому что слизистая, допустим, кишки, там раз в 4 дня смена клеток идёт. Быстро делящиеся клетки, что опухолевые, что собственные в организме — это первая мишень для химиотерапии. Поэтому такой токсический синдром возникает, когда страдает много что. Поэтому жалоб может быть огромное количество», — пояснил Черемушкин.
Врач добавил, что врач на основе жалоб пациента решает, нужна ли коррекция лечения.
Также Черемушкин ранее объяснил, с чем может быть связана потеря зрения у Лерчек.