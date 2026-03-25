Ричмонд
+6°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Онколог рассказал о проблемах Лерчек при лечении рака

Лерчек перестала видеть правым глазом. Онколог Черемушкин сказал, как лечение от рака желудка четвертой стадии может отразиться на общем состоянии блогера.

Источник: Аргументы и факты

При химиотерапии и иммунной терапии, которую проходит блогер Валерия Чекалина (Лерчек) при лечении от рака желудка, страдают все органы и ткани, которые характеризуются быстрым делением клеток. Подробнее об этом aif.ru рассказал врач-онколог Евгений Черемушкин.

Ранее жених Лерчек, отец ее ребенка Луис Сквиччиарини сообщил, что блогер ослепла на правый глаз после того, как прошла первую химиотерапию и иммунную терапию.

«В первую очередь страдают все органы и ткани, которые характеризуются быстрым делением клеток: это костный мозг, желудочно-кишечный тракт, потому что слизистая, допустим, кишки, там раз в 4 дня смена клеток идёт. Быстро делящиеся клетки, что опухолевые, что собственные в организме — это первая мишень для химиотерапии. Поэтому такой токсический синдром возникает, когда страдает много что. Поэтому жалоб может быть огромное количество», — пояснил Черемушкин.

Врач добавил, что врач на основе жалоб пациента решает, нужна ли коррекция лечения.

Также Черемушкин ранее объяснил, с чем может быть связана потеря зрения у Лерчек.