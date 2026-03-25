Не смог выйти на сцену: сыгравший Д’Артаньяна актер Псарев умер внезапно

Заслуженный артист Российской Федерации, солист ВИА «Поющие гитары» Виталий Псарев скоропостижно скончался в понедельник — 23 марта. Коллеги знали о его болезни, но все равно назвали уход артиста неожиданным.
Знакомые Псарева рассказали aif.ru, как он жил в последнее время и когда его похоронят.
«Не пришел на концерт».
Виталий Псарев внезапно не пришел на концерт в понедельник, 23 марта. Коллеги забили тревогу и получили печальное известие — артист внезапно скончался.
«Просто не пришел на концерт…» — сообщила коллега артиста Наталья.
Для многих его коллег и знакомых новость о кончине стала неожиданность, несмотря на то, что многие из них знали о проблемах со здоровьем артиста.
«Все поражены от такой новости, нужно время, чтобы это принять…» — отметила в беседе с aif.ru Нина Колесникова.
Что стало причиной смерти?
Коллеги артиста сообщили, что в последнее время он тяжело болел, а жаловался на здоровье и вовсе последние несколько лет.
«Скоропостижно скончался. Но здоровье у него было уже плохое в целом. Наверное, сердце», — отметил знакомый Псарева Михаил.
Он же рассказал, что последний официальный концерт Псарева в качестве артиста «Петербург-концерта» прошел еще в октябре прошлого года, однако не исключил, что и после этого он временами возвращался к деятельности.
Концерт Виталия Псарева «Мой путь» состоялся 21 октября 2025 года. Он был посвящен 50-летию работы артиста на сцене. После этого Псарев планировал окончательно выйти на пенсию, но обещал оставаться с коллегами и поклонниками на связи.
Еще одна знакомая Псарева — Наталья — назвала другую возможную причину смерти. Она отметила, что в последние годы у артиста были проблемы с почками.
«Он скончался от тяжелой болезни. Точная причина смерти неизвестна. Но в последние годы у артиста были проблемы с почками», — сообщила она aif.ru.
Похороны заслуженного артиста.
Точная дата похорон Виталия Псарева еще не определена. Однако его коллега Михаил сообщил, что церемония прощания может пройти уже в эту пятницу, 27 марта.
«Прощание, вероятнее всего, состоится в пятницу, 27 марта, в Доме Кочневой в Санкт-Петербурге», — пояснил Михаил.
Генеральный директор «Петербург-концерта» Екатерина Артюшкина отметила, что Псарев делал мир светлее одним своим присутствием.
«Виталий Вениаминович был одним из тех редких людей, кто делал мир светлее уже одним своим присутствием. Его лучезарная улыбка, неиссякаемая энергия, душевная доброжелательность, открытость и, конечно, его уникальный голос — все это теперь остается с нами в наших сердцах, в нашей благодарной памяти», — написала она на своей странице.
Творческий путь Виталия Псарева.
Псарев родился в Хабаровске 10 сентября 1951 года. С 16 лет он работал в ресторане: пел и играл на рояле. Позже окончил дирижерско-хоровое отделение Ленинградской консерватории и перешел на работу «Ленконцерт» (сейчас «Петербург-концерт»).
Артист работал со многими именитыми композиторами, среди которых Марк Фрадкин, Максим Дунаевский, Андрей Петров, Вениамин Баснер, Александра Пахмутова и другие.
Он также играл в фильме-спектакле «Легенда о мушкетерах», где исполнил роль Д’Артаньяна.