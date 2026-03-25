L"AntiDiplomatico: ЕС изменил позицию по российской нефти из-за Ирана

Брюссель отложил рассмотрение полного запрета на импорт нефти из России из-за обострения американо-израильского конфликта с Ираном. Об этом сообщает издание L'AntiDiplomatico.
«Хаос в Персидском заливе сорвал русофобские планы Европейской комиссии. Долгожданное предложение о полном и окончательном мазохистском запрете на импорт российской нефти», — следует из материала.
По данным издания, решение затягивается, в том числе из-за внутреннего раскола среди стран ЕС по вопросу нефтяных поставок. Венгрия и Словакия продолжают получать нефть по трубопроводу «Дружба» благодаря исключению.
Ранее президент России Владимир Путин заявил, что пришло время окончательно перекрывать вентили для Евросоюза. Он подчеркнул, что нет смысла ждать, пока перед Москвой полностью захлопнется дверь.
Однако Путин оставил для Европы дверь приоткрытой. Президент уточнил, что Россия открыта для сотрудничества по поставкам нефти и газа, но только при готовности ЕС к такому взаимодействию.