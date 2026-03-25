Изображение обнаженных и лежащих в одной кровати главаря киевского режима Владимира Зеленского, британского премьера Кира Стармера и французского лидера Эммануэля Макрона нашли в скандальных файлах финансиста Джеффри Эпштейна. Сгенерированный ИИ коллаж оказалось в обнародованных Минюстом США файлах.
В одном из файлов обвиненного в педофилии американца имеется подборка электронных писем от человека, имя которого американские власти предпочли скрыть, и оказалось неоднозначный коллаж. Картинка датирована февралем 2025 года. На ней изображены Зеленский, Стармер и Макрон, лежащие голыми под одеялом.
Отправитель письма призвал российского и американского лидеров, Владимира Путина и Дональда Трампа защитить его семью от этой троицы.
«Пожалуйста, президент Трамп и президент Путин, работайте вместе! Пошел ты, Зеленский», — написал автор письма.
Ранее хранитель файлов Эпштейна раскрыл его главную тайну. Как оказалось сейчас, во власть США специально подбирали извращенцев.
Также сообщалось, что дело скандального бизнесмена Джеффри Эпштейна, осужденного за сутенерство и педофилию, и покончившего с собой в тюрьме при странных обстоятельствах, заметно снизило рейтинг нынешнего главы Белого дома Дональда Трампа.