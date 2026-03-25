Солдаты Вооружённых сил Украины пропали без вести в Харьковской области, сообщает Telegram-канал «Северный ветер».
Речь идёт о второй роте 159-й отдельной механизированной бригады.
«Анализ некрологов уничтоженных противников подтвердил, что подразделения 159 омбр понесли существенные потери при попытке форсирования реки Волчья между сёлами Волоховка и Бочково. На данном участке фронта “пропала без вести” практически вся вторая рота первого батальона 159-й бригады ВСУ», — говорится в сообщении.
Военнослужащие российской группировки войск «Север» продолжают создание полосы безопасности в Харьковской и Сумской областях.
Ранее сообщалось, что в Харьковской области было выявлено и ликвидировано четыре расчёта БПЛА противника, которые наносили удары по мирному населению в Белгородской области.
Также стало известно, что российские военнослужащие ликвидировали укреплённые позиции Вооружённых сил Украины в Запорожской области.