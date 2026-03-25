Эксперт по лжи Анищенко сказал, нужно ли спасать попавшего в секту

Попавший в секту человек вряд ли сам попросит о помощи, сообщил в беседе с aif.ru профайлер и эксперт по лжи Илья Анищенко.
Таким образом он прокомментировал случай актрисы и модели Екатерины Савельевой из Самары. В октябре прошлого года она перестала выходить на связь с родными, оставив мужа и детей. Позже ее нашли в секте «Ашрам Шамбала»*.
На все попытки родственников и друзей вернуть ее к семье Савельева ответила отказом. Свое последнее видеообращение она записала в феврале этого года. В нем она сообщила, что сейчас отдыхает в Геленджике и собирается забрать семилетнюю дочь, а сына планирует оставить в Самаре.
Знакомые, однако, заметили тревожные знаки в поведении Савельевой. Во время видео, по их словам, она демонстрировала странную мимику, а в конце и вовсе сорвалась на плач.
«Судя по видео, у Савельевой сильный внутренний конфликт. Человек находится в тяжелом эмоциональном состоянии. Уже и психосоматика прослеживается — болит голова. Здесь нужна помощь специалистов, поскольку человек дошел до отчаяния. Если она избегает даже детей и мужа, то это уже сильный поведенческий паттерн, говорящий о том, что человеку плохо и нужна помощь. В секте ей явно не помогут, там только мозги запудрят. Сам человек никогда не скажет: “Вытаскивай меня из секты”. Нужно помочь», — пояснил эксперт.
* организация признана деструктивной и запрещена на территории России.