Юрий Стоянов раскрыл секрет долгой любви

Народный артист России Юрий Стоянов выпустил новый альбом «Селфи» с авторскими романсами и скоро представит его на большом творческом вечере. Накануне в интервью KP.RU он рассказал, из чего на самом деле состоит настоящая любовь в семье.
«Первое — уважение друг к другу. Второе — чувство юмора: без него вообще нечего делать ни в браке, ни в каких отношениях, потому что забыл ты вынести мусор, а она ответила не тем тоном. И если мы не умеем над этим смеяться, химия быстро превращается в физику», — поделился актер.
Стоянов рассказал, что любовь требует «каждое утро снова и снова выбирать этого человека». По его словам, взаимный интерес друг к другу также очень важен, иначе химия действительно исчезает.
Он добавил, что если бы у любви была формула, ее следовало бы спрашивать у лабораторного лаборанта или искать в аптечных таблетках, но, к счастью, все устроено сложнее. Любовь — чувство совершенно нелогичное, состоящее из нескольких обязательных и простых «ингредиентов».
