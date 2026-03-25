Юрий Стоянов: Роль в «Вампирах средней полосы» помирила меня с моим возрастом

Работа в сериале стала для него настоящей перезагрузкой.

Источник: Комсомольская правда

Актер и народный артист РФ Юрий Стоянов рассказал, как роль в сериале «Вампиры средней полосы» помогла ему по-новому взглянуть на свой возраст. Эта работа стала для него настоящей перезагрузкой и оставила самые теплые воспоминания.

«Эта роль меня помирила с моим возрастом. Выгляжу я там ужасно — и напоминаю, что там практически нет грима. Но расческа и длинные ногти делают удивительные вещи с лицом человека и с его внешностью. Для меня вообще это очень теплая и личная история», — подчеркнул Стоянов в беседе с KP.RU.

Кроме того, Стоянов добавил, что сериал подарил крепкие дружеские связи, которые сохранились и после завершения съемок. По его словам, это редкость в кинематографе, где дружбы часто бывают «одноразовыми».

«А вот здесь мы не расстались, мы не потеряли друг друга. Мы все время на связи. Спасибо этому сериалу. Спасибо людям, которые его придумали и сняли. Я им очень благодарен. Это очень хороший, красивый кусок моей жизни», — заключил актер.

Напомним, показ истории смоленских вампиров подошел к концу в этом месяце. За это время у героя Стоянова — деда Славы — появились миллионы поклонников.