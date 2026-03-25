Глава «ЛизаАлерт» рассказал, как строится работа в отряде

МОСКВА, 25 марта. /ТАСС/. Работа поисково-спасательного отряда «ЛизаАлерт» начинается с получения заявки на поиски человека, после этого она попадает в информационную группу, там участники отряда определяют дальнейший алгоритм действий. Об этом в интервью ТАСС рассказал глава отряда Григорий Сергеев.
«Мы получаем заявку. Ее получает наша горячая линия. Они не будут разговаривать с человеком десятки минут, это будут минуты: кто заявитель, что случилось, в каком регионе, в каком городе, на какой улице, адрес, в какое время? Эта заявка попадает в информационную группу отряда. Это аналитика. Это сотни человек, которые, в зависимости от того, кто сейчас свободен, не занят и так далее, у них есть дежурства, они смотрят, что с этой заявкой нужно сделать согласно нашему алгоритму», — сказал Сергеев.
Он объяснил, что следующий шаг — это прозвон заявителя, в котором информационная группа будет задавать более 100 вопросов. По итогу этого разговора «отваливаются те, кто ищет должников, вот эти все ребята, мошенники». Остаются заявки на поиски людей, которые терпят бедствие в природной среде и в городе.
После этого, по словам Сергеева, отряд подбирает эксперта, который прошел все необходимое обучение и будет управлять поиском на месте. «И дальше включаются все наши группы, которые помогают оперативному реагированию. Всего в “ЛизаАлерт” 25 направлений деятельности, 25 разных групп — кинологи, беспилотники, связь, картография, навигация и так далее. Их прямо много. От каждой этой группы нам что-то потребуется», — сказал Сергеев.
