Командир корпуса ВСУ лёг в больницу, чтобы уволиться из армии

Командир 14-го армейского корпуса Вооружённых сил Украины полковник Павел Житняк отправился в медучреждение, чтобы попытаться уволиться из армии, сообщает Telegram-канал «Северный ветер».
В материале сказано, что полковник лёг в военный госпиталь в Сумах.
«Командир 14 АК ВСУ п-к Павел Житняк (22.08.1982 г. р.) обратился за “медицинской помощью”. В настоящее время проходит “лечение” в военном госпитале в Сумах, где для старшего “офицера” освободили несколько палат. По имеющейся у нас информации, Житняк готовится к прохождению ВЛК (медкомиссии) и увольнению из ВСУ», — говорится в сообщении.
