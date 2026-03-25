Детям до полутора лет нельзя пользоваться гаджетами: какие риски для здоровья

Использование гаджетов в раннем возрасте может привести к стрессу, нарушениям зрения и нервной системы малыша. Об этом предупредила эксперт Минпросвещения Юлия Евграфова.
«Ребенок не может осмыслить поток получаемой информации в силу незрелости нервной и когнитивной систем», — сказала эксперт в интервью ТАСС.
Евграфова добавила, что следует полностью исключить использование гаджетов детьми до полутора лет. В возрасте до двух лет устройства могут использоваться только для ограниченного времени.
Эксперт отметила, что избыточное экранное время увеличивает риск ожирения. Длительное использование гаджетов детьми может вызвать проблемы со сном и задержки психоэмоционального развития.
Ранее KP.RU сообщал, что в России могут ввести возрастные ограничения на использование мобильных телефонов детьми. Министр просвещения Сергей Кравцов отметил, что изучается вопрос, с какого возраста разрешать детям пользоваться гаджетами.