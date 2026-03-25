Эксперт Бабаев: Россия и Китай создали важный импульс в сфере образования

БОАО /Китай/, 25 марта. /Корр. ТАСС Николай Селищев/. Перекрестные годы российско-китайского сотрудничества в области образования (2026−2027) станут важным импульсом для укрепления академических связей между двумя странами. Об этом корреспонденту ТАСС заявил директор Института Китая и современной Азии (ИКСА) РАН Кирилл Бабаев.
«Объявление совместных годов образования продолжает десятилетнюю традицию перекрестных годов. Это станет мощным импульсом для укрепления академических связей и гуманитарных обменов между нашими странами», — подчеркнул он в ходе Боаоского азиатского форума в южнокитайской провинции Хайнань.
Как уточнил Бабаев, еще несколько лет назад языковые стажировки и страноведческие специальности составляли основу двусторонней студенческой мобильности России и КНР. «Сегодня мы видим углубление взаимодействия по узкопрофильным направлениям. Это, в частности, инженерно-технические, транспортные, медицинские специальности, — добавил он. — Сотрудничество России и Китая в сфере образования, таким образом, все больше ориентируется на практическую подготовку специалистов, востребованных по мере углубления стратегического взаимодействия двух стран».
По оценке директора ИКСА РАН, в РФ обучается более 50 тыс. китайских студентов, а в КНР — более 20 тыс. россиян. «Более 80 тыс. студентов в Китае изучают русский язык. Причем структура сотрудничества России и Китая в области образования меняется», — сказал он.
Важная роль специализации.
Бабаев обратил внимание, что в региональных вузах РФ «критически важно вводить специализированные программы по китайской экономике, праву и бизнесу». «Это напрямую поддержит азиатский вектор России и подготовит кадры для расширения торговли с Китаем, — пояснил он. — Мы в ИКСА РАН активно консультируем региональные вузы, адаптируя их программы под реальные нужды местных компаний, организуем конференции, семинары по востоковедению и бизнесу с Китаем».
Как отметил Бабаев, в наше время не менее важно создавать совместные программы по изучению гуманитарных дисциплин, в частности, истории. «Нам с КНР необходимо формировать единое понимание новой и новейшей истории — в сегодняшнем мире, наполненном пропагандой и фейками, важно уметь отстаивать свою историческую правду, — подчеркнул он. — Наше министерство науки и высшего образования по инициативе ИКСА уже обратилось с этим предложением к китайским коллегам».
Ранее в 2026 году президент России Владимир Путин подписал распоряжение о проведении перекрестных годов российско-китайского сотрудничества в области образования. Инициатива нацелена на дальнейшее развитие отношений и расширение двусторонних связей государств в этой сфере.