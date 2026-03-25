Овечкин не набрал очков в матче НХЛ с «Сент-Луисом»

Российский нападающий «Вашингтона» Александр Овечкин не отметился результативными действиями. В текущем сезоне у россиянина 26 заброшенных шайб и 27 голевых передач после 72 встреч. Ранее ТАСС сообщал, что благодаря голу в ворота «Колорадо» (2:3 в овертайме) в матче, который состоялся 22 марта, Овечкин достиг отметки в 1 000 шайб в НХЛ с учетом игр плей-офф. Рекорд по этому показателю удерживает канадский форвард Уэйн Гретцки (1 016).