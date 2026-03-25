Овечкин не набрал очков в матче НХЛ с «Сент-Луисом»

ВАШИНГТОН, 25 марта. /ТАСС/. «Вашингтон» в гостях со счетом 0:3 проиграл «Сент-Луису» в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ).
Российский нападающий «Вашингтона» Александр Овечкин не отметился результативными действиями. В текущем сезоне у россиянина 26 заброшенных шайб и 27 голевых передач после 72 встреч. Ранее ТАСС сообщал, что благодаря голу в ворота «Колорадо» (2:3 в овертайме) в матче, который состоялся 22 марта, Овечкин достиг отметки в 1 000 шайб в НХЛ с учетом игр плей-офф. Рекорд по этому показателю удерживает канадский форвард Уэйн Гретцки (1 016).
«Сент-Луис» занимает седьмое место в Центральном дивизионе, команда набрала 69 очков после 70 матчей. «Вашингтон» идет шестым в Столичном дивизионе с 79 очками после 72 встреч.
В следующем матче «Сент-Луис» примет «Сан-Хосе» в ночь на 27 марта по московскому времени, «Вашингтон» в тот же день на выезде сыграет с «Ютой».