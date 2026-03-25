Правительство России расширило список машин, допущенных к работе в такси

Правительство России пополнило список автомобилей, допущенных к работе в такси. Соответствующий перечень во вторник, 24 марта, был опубликован на портале правовой информации.

Так, в документ добавили модели Haval F7, F7x и Jolion, которые собираются на производственных мощностях Great Wall в Тульской области. Кроме того, в список вошел аналог Chery Tiggo 7, который выпускают на мощностях «АГР Холдинга» в Калуге под названием Tenet T7.

Министерство транспорта России совместно с ФАС, в свою очередь, прорабатывают возможность ограничения роста стоимости поездок на такси в период непогоды и ЧС. Ведомства считают, что значения повышающего коэффициента могут увеличивать общий размер тарифа в рамках конкретных поездок.

Вице-спикер Госдумы Борис Чернышов также выступил с инициативой предоставлять гражданам старше 70 лет персональные транспортные сертификаты для поездок к врачам. Копия обращения была отправлена на имя зампредседателя правительства Татьяны Голиковой.

С 1 марта 2026 года вступил в силу закон, ужесточающий требования к локализации используемых в такси автомобилей. Как это скажется на сфере и пассажирах — в отдельном материале «Вечерней Москвы».

Биография Татьяны Голиковой: семья и работа, личная жизнь, награды
Подробная биография Татьяны Голиковой: детство, карьера, награды и интересные факты. Главное о жизни заместителя председателя правительства РФ читайте в этом материале.
Читать дальше