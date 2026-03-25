Правительство России расширило список машин, допущенных к работе в такси

Правительство России пополнило список автомобилей, допущенных к работе в такси. Соответствующий перечень во вторник, 24 марта, был опубликован на портале правовой информации.
Так, в документ добавили модели Haval F7, F7x и Jolion, которые собираются на производственных мощностях Great Wall в Тульской области. Кроме того, в список вошел аналог Chery Tiggo 7, который выпускают на мощностях «АГР Холдинга» в Калуге под названием Tenet T7.
Министерство транспорта России совместно с ФАС, в свою очередь, прорабатывают возможность ограничения роста стоимости поездок на такси в период непогоды и ЧС. Ведомства считают, что значения повышающего коэффициента могут увеличивать общий размер тарифа в рамках конкретных поездок.
Вице-спикер Госдумы Борис Чернышов также выступил с инициативой предоставлять гражданам старше 70 лет персональные транспортные сертификаты для поездок к врачам. Копия обращения была отправлена на имя зампредседателя правительства Татьяны Голиковой.
С 1 марта 2026 года вступил в силу закон, ужесточающий требования к локализации используемых в такси автомобилей.