«Не хотим, чтобы нас снова одурачили»: в Иране больше не верят, что США хотят переговоров

Иранские власти якобы заявили странам-посредникам в переговорах с Соединенными Штатами Америки, что из-за прошлого опыта теперь они доверяют Вашингтону. Об этом со ссылкой на источник сообщает Axios.
«Мы не хотим, чтобы нас снова одурачили», — цитирует издание слова источников.
Журналисты также отмечают, что представителям Пакистана, Египта и Турции иранское руководство уже заявило, что наращивание американского военного присутствия в регионе подтверждают опасения Тегерана — заявление Дональда Трампа о переговорах, скорее всего, уловка.
Ранее глава Белого дома заявил, что Соединенные Штаты и Иран за последние несколько дней провели крайне продуктивные переговоры по завершению войны на Ближнем Востоке.
Кроме того, Трамп отметил, что он лично вовлечен в переговоры между США и Ираном. Вместе с ним переговоры с Ираном ведут Вэнс, Рубио, Уиткофф и Кушнер.