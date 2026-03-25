«Не хотим, чтобы нас снова одурачили»: в Иране больше не верят, что США хотят переговоров

Axios: Иран заявил о недоверии США в вопросе переговоров из-за прежнего опыта.

Источник: Комсомольская правда

Иранские власти якобы заявили странам-посредникам в переговорах с Соединенными Штатами Америки, что из-за прошлого опыта теперь они доверяют Вашингтону. Об этом со ссылкой на источник сообщает Axios.

«Мы не хотим, чтобы нас снова одурачили», — цитирует издание слова источников.

Журналисты также отмечают, что представителям Пакистана, Египта и Турции иранское руководство уже заявило, что наращивание американского военного присутствия в регионе подтверждают опасения Тегерана — заявление Дональда Трампа о переговорах, скорее всего, уловка.

Ранее глава Белого дома заявил, что Соединенные Штаты и Иран за последние несколько дней провели крайне продуктивные переговоры по завершению войны на Ближнем Востоке.

Кроме того, Трамп отметил, что он лично вовлечен в переговоры между США и Ираном. Вместе с ним переговоры с Ираном ведут Вэнс, Рубио, Уиткофф и Кушнер.

США: ключевые факты, история и политика
США — государство в Северной Америке, занимающее одно из центральных мест в мировой экономике и международной политике. В материале — основные сведения об этой стране.
Читать дальше