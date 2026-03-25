Горелкин: в мире происходит «фрагментация интернета» по блоковому принципу

МОСКВА, 25 марта. /ТАСС/. Разделение интернета на суверенные сегменты происходит сейчас во всем мире и носит блоковый характер. Об этом в интервью ТАСС сообщил первый зампред комитета Госдумы по информполитике Антон Горелкин («Единая Россия»).
«В мире очень много противоречий между главными странами, высокая конфликтность, и мы наблюдаем на наших глазах фрагментацию интернета по блоковому принципу», — сказал он. В частности, страны НАТО фрагментируют сеть в рамках своего блока, при этом Европа собирается еще и отгородиться от США. Горелкин напомнил и о китайском опыте в этой сфере.
По мнению парламентария, в ближайшем будущем той глобализации в интернете, которая существовала еще 10−20 лет назад, не будет. «Слишком много противоречий между ведущими странами», — пояснил он.
Вернуться к глобальности, по словам Горелкина, можно только путем наднационального регулирования. Например, если ведущие государства мира соберутся на площадке ООН для определения общих правил кибербезопасности, работы социальных платформ и тому подобного.
«Наверное, это прекрасное будущее когда-то наступит. И мне хочется как технооптимисту смотреть позитивно вдаль, но, откровенно говоря, это произойдет не в ближайшем будущем. К сожалению, мы видим пока нарастание противоречий в самых разных точках земного шара», — заключил депутат.
Фрагментация интернета — разделение глобальной сети на полностью или частично изолированные сегменты с суверенным регулированием и возможность в том числе ограничения доступа к определенным ресурсам.