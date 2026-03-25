Бобровский вышел на чистое седьмое место по победам среди вратарей в НХЛ

ВАШИНГТОН, 25 марта. /ТАСС/. Российский голкипер «Флориды» Сергей Бобровский вышел на чистое седьмое место по количеству побед среди вратарей в Национальной хоккейной лиге (НХЛ).
В ночь на среду «Флорида» дома со счетом 5:4 после буллитов обыграла «Сиэтл» в матче регулярного чемпионата НХЛ. Бобровский отразил 22 броска из 26 и одержал 455-ю победу в лиге. По этому показателю он обошел канадца Кёртиса Джозефа и теперь занимает чистое седьмое место в истории НХЛ. Шестую позицию занимает швед Хенрик Лундквист (459 побед) Рекордсменом по числу побед является канадец Мартин Бродо (691).
Бобровскому 37 лет, он выступает за «Флориду» с 2019 года. В составе команды он выиграл два Кубка Стэнли (2024, 2025). Также в НХЛ вратарь выступал за «Филадельфию» и «Коламбус». В составе сборной России Бобровский выиграл чемпионат мира 2014 года, а также серебро (2015) и бронзу (2016) мировых первенств.