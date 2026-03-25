Бобровский вышел на чистое седьмое место по победам среди вратарей в НХЛ

Бобровскому 37 лет, он выступает за «Флориду» с 2019 года. В составе команды он выиграл два Кубка Стэнли (2024, 2025). Также в НХЛ вратарь выступал за «Филадельфию» и «Коламбус». В составе сборной России Бобровский выиграл чемпионат мира 2014 года, а также серебро (2015) и бронзу (2016) мировых первенств.