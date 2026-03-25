Ричмонд
+22°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
Видео
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Юрист Колодяжная рассказала, могут ли сотрудники скрывать свою зарплату от коллег

Работодатель не имеет права требовать от сотрудников скрывать размер зарплаты, нарушение норм трудового законодательства РФ может грозить штрафом до 50 тысяч рублей. Об этом рассказала старший преподаватель кафедры трудового права и права социального обеспечения имени Кантемира Гусова МГЮА Анастасия Колодяжная.

— Обязать работника скрывать размер собственной зарплаты работодатель не вправе. За нарушение норм трудового законодательства в таком случае работодатель может быть привлечен к административной ответственности: штраф в размере от 30 до 50 тысяч рублей для юридических лиц, — цитирует эксперта РИА Новости.

Федеральным законом «О коммерческой тайне» регулируется перечень сведений, содержащих коммерческую тайну. Заработная плата сотрудника к этой категории не относится, уточнила Колодяжная.

Член Союза юристов-блогеров на базе МГЮА при АЮР Марина Воронцова, в свою очередь, напомнила, что работодатель не может заставить сотрудника выйти на работу во время больничного или запретить ему оформлять больничный лист — за это грозит штраф до 50 тысяч рублей.