Национальный центр помощи запустит ИИ-видео для противодействия вербовке детей

МОСКВА, 25 марта. /ТАСС/. Национальный центр помощи пропавшим и пострадавшим детям запустит к началу апреля профилактическое ИИ-видео, направленное на противодействие вербовке подростков для администрирования используемых мошенниками SIM-боксов. Разработанный психологами ролик позволит подросткам понять, как работает вербовка, сообщил ТАСС заместитель директора Национального центра помощи Сергей Цапенко.
«Ежедневно граждане получают звонки от лиц, представляющихся сотрудниками банков, правоохранительных органов или государственных служб, и мало кто задумывается, как формируются такие звонки. За ними стоит выстроенная инфраструктура, одним из ключевых элементов которой являются SIM-боксы. Организаторы подобных схем, как правило, не устанавливают оборудование самостоятельно, а целенаправленно ищут исполнителей, делая акцент на молодежи в возрасте от 16 до 22 лет — как наиболее уязвимой группе с точки зрения вовлечения в подобные схемы. Поэтому специалисты нашего центра создали и запустят к началу апреля профилактическое ИИ-видео, благодаря которому подростки смогут понять, как происходит вербовка и каковы ее последствия», — сказал он.
Молодым людям объясняют, что SIM-бокс — это устройство, которое позволяет одновременно использовать десятки SIM-карт, оно подключается к интернету и обеспечивает преобразование IP-трафика в голосовые вызовы мобильной сети. За счет этого звонки, инициированные через IP-телефонию с территории иностранных государств, в том числе Украины, отображаются у абонента как входящие с локальных номеров. Это создает эффект «своего» номера и значительно повышает доверие к таким вызовам.
Контакт устанавливается через интернет: объявления о работе, сообщения в мессенджерах, предложения легкого заработка. Человеку предлагают простую задачу — получить оборудование, установить его у себя дома, подключить к интернету и обеспечить его работу. При этом деятельность позиционируется как легальная, например, как IP-телефония, тестирование связи или маркетинговые обзвоны. У человека создается ощущение, что он выполняет обычную техническую работу, пояснил эксперт.
Подросткам объясняют, что даже если человек не взаимодействует с потерпевшими, он обеспечивает функционирование используемого мошенниками канала связи. В правоприменительной практике такие действия квалифицируются как соучастие. В зависимости от целей использования инфраструктуры применяется квалификация по ряду статей УК РФ, включая мошенничество, диверсии, терроризм. При этом организаторы подобных схем, как правило, находятся за пределами юрисдикции, действуют анонимно и перекладывают все правовые риски на исполнителей.
«Есть ряд признаков, на которые молодежи важно обращать внимание: это предложения установить у себя неизвестное оборудование, использующее большое количество SIM-карт, оформление SIM-карт на физическое лицо, требования конфиденциальности и отсутствие прозрачной информации о заказчике. Если человек сталкивается с такими условиями, с высокой вероятностью речь идет о попытке вовлечения в противоправную деятельность. Мы разъясняем подобные схемы вовлечения, в том числе несовершеннолетним, а также связанные с ними правовые последствия. Осведомленность остается ключевым фактором снижения риска вовлечения в подобную деятельность», — резюмировал эксперт, добавив, что ИИ-видео будет использоваться как наглядный материал в рамках профилактических занятий в общеобразовательных учебных заведениях при работе с учащимися и студентами.
О статистике ФСБ и СК.
Около 100 каналов связи, используемых спецслужбами Украины для вовлечения россиян в диверсии и дистанционное мошенничество, были перекрыты с сентября, сообщила Федеральная служба безопасности России. В 43 регионах задержаны более 200 граждан РФ и иностранцев, причастных к организации незаконного функционирования SIM-боксов, изъято свыше 220 SIM-боксов.
Задержанными в нескольких регионах России за причастность к деятельности SIM-боксов для мошеннических целей оказались несовершеннолетние, сообщила ранее официальный представитель СК РФ Светлана Петренко. Как правило, они делали это из арендованных квартир. В частности, в Удмуртской Республике к ответственности привлекается 6 фигурантов, в Омской и Томской областях, Пермском крае и Республике Северная Осетия-Алания установлены группы из трех человек, причастные к аналогичным схемам, среди них есть несовершеннолетние. По ее словам, в Республике Марий Эл, Красноярском крае, Воронежской, Иркутской и Нижегородской областях также изобличены подростки, причастные к аналогичным преступлениям.