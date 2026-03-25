Москвичам рассказали о погоде в среду

МОСКВА, 25 мар — РИА Новости. Воздух в Москве в среду прогреется до плюс 15 градусов, осадков не ожидается, сообщил РИА Новости ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец.
«В течение дня синоптическая ситуация в Центральной России обусловится западной периферией антициклона. В Москве и по области ожидается переменная облачность, без осадков. Температура воздуха плюс 12 — плюс 15», — рассказал Тишковец.
Синоптик отметил, что ветер будет южный со скоростью 1−6 метров в секунду. Показания барометров будут слабо падать и составят 744 миллиметра ртутного столба.