«Если позовет, приду»: замужняя Айза готова снова жить с Гуфом

Блогер и телеведущая Айза заявила, что готова вернуться к экс-мужу и рэперу Алексею Долматову (Гуфу) вместе с нынешним супругом. По ее словам, если бывший позовет, она придет не одна, а со Степаном Кузьменко — нынешним спутником звезды.
— Если Гуф меня позовет, я всегда готова. Только мы теперь со Степаном придем. Леша — это мой родственник, мой близкий человек. И он многое дал мне. Я не говорю про финансы. Он мне дал очень много жизненного опыта, многому меня научил, как надо и не надо делать, как он в песнях поет. Он очень важный человек в моей жизни, и я знаю, что я Леше очень нужна. И Степа это знает. Поэтому всегда рядом, — сказала Айза.
Блогер отметила, что Гуф остается одним из самых ярких людей в ее жизни. Она уточнила, что они регулярно общаются по видеосвязи и могут долго разговаривать, занимаясь своими делами. При этом она подчеркнула, что благодарна и ему, и нынешнему супругу за детей и жизненный опыт.
Айза добавила в интервью с Ольгой Благовещенской, что в новых отношениях изменилась и стала уделять внимание ментальному здоровью. Она занимается с психотерапевтом и чувствует поддержку Кузьменко, которого считает более зрелым и спокойным человеком, несмотря на разницу в возрасте.
Ранее телеведущая прокомментировала раздвоение личности рэпера Гуфа, которое напугало его экс-супругу Юлию Королеву с ребенком.