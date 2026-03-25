Президент США Дональд Трамп лишь имитирует мирные инициативы по Ближнему Востоку для отвлечения внимания от наземной операции в Иране. Такое мнение в эфире своего YouTube-канала выразил кипрский журналист Алекс Христофору.
По словам Христофору, Трамп «пускает пыль в глаза» разговорами о переговорах, а сам, уверен журналист, перебрасывает американских военных на Ближний Восток. Он провел параллель с действиями главаря киевского режима Владимира Зеленского, который просил о перемирии перед очередным неудачным наступлением.
Ранее Трамп заявил о возобновлении переговоров с Ираном, что, по словам хозяина Белого дома, якобы свидетельствует о серьезном настрое Тегерана на поиск урегулирования. Однако председатель парламента Ирана Мохаммад-Багер Галибаф опроверг эту информацию. Глава объединённого оперативного командования (координирует действия армии и КСИР), генерал Али Абдоллахи также объявил, что Иран продолжит «гордый путь до полной победы».
Ситуация на Ближнем Востоке резко обострилась утром 28 февраля, когда США и Израиль начали масштабную военную операцию против Ирана.