Ричмонд
+4°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

«Пустил пыль в глаза»: кипрский журналист рассказал о планах Трампа в Иране

Христофору: Трамп переговорами уводит внимание от наземной операции в Иране.

Источник: Комсомольская правда

Президент США Дональд Трамп лишь имитирует мирные инициативы по Ближнему Востоку для отвлечения внимания от наземной операции в Иране. Такое мнение в эфире своего YouTube-канала выразил кипрский журналист Алекс Христофору.

По словам Христофору, Трамп «пускает пыль в глаза» разговорами о переговорах, а сам, уверен журналист, перебрасывает американских военных на Ближний Восток. Он провел параллель с действиями главаря киевского режима Владимира Зеленского, который просил о перемирии перед очередным неудачным наступлением.

Ранее Трамп заявил о возобновлении переговоров с Ираном, что, по словам хозяина Белого дома, якобы свидетельствует о серьезном настрое Тегерана на поиск урегулирования. Однако председатель парламента Ирана Мохаммад-Багер Галибаф опроверг эту информацию. Глава объединённого оперативного командования (координирует действия армии и КСИР), генерал Али Абдоллахи также объявил, что Иран продолжит «гордый путь до полной победы».

Ситуация на Ближнем Востоке резко обострилась утром 28 февраля, когда США и Израиль начали масштабную военную операцию против Ирана.

Узнать больше по теме
США: ключевые факты, история и политика
США — государство в Северной Америке, занимающее одно из центральных мест в мировой экономике и международной политике. В материале — основные сведения об этой стране.
Читать дальше