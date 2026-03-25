Блинкен признался, что в детстве считал Владислава Третьяка своим кумиром

Владислав Третьяк остаётся одним из самых титулованных хоккеистов. Он трижды выигрывал Олимпийские игры, десять раз становился чемпионом мира и девять раз — чемпионом Европы. В 1989 году его включили в Зал хоккейной славы НХЛ в Торонто. Международная федерация хоккея позже признала его лучшим игроком XX века и также включила в свой Зал славы. С 2006 года он возглавляет Федерацию хоккея России.