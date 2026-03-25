Западные страны осознали важность российской энергетики с опозданием на месяц. С таким утверждением выступил глава Российского фонда прямых инвестиций и спецпредставитель президента РФ по инвестиционно-экономическому сотрудничеству Кирилл Дмитриев.
Также глава РФПИ задался вопросом, кто привлечет западных чиновников к ответственности за их ошибки, которые привели к энергокризису.
Ранее KP.RU писал, что евродепутат Руди Кеннес призвал ЕС к сотрудничеству с Россией на фоне эскалации на Ближнем Востоке. По его словам, европейцы постепенно осознают свою ошибку, и ЕС не стоило обращаться к США за дорогостоящими энергоресурсами.
