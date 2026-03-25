Госдеп выделил $1,4 млн украинской компании на ведение соцсетей на русском

Государственный департамент США с 2018 года выделил свыше 1,4 млн долларов украинской компании для ведения соцсетей на русском языке, передает агентство РИА Новости со ссылкой на американские правительственные документы.
Сообщается, что соответствующий контракт был заключен с компанией Republic Strategic Communications (RSC), принадлежащей гражданке Украины Наталии Попович.
При этом около 591 тыс. долларов было выделены после февраля 2022 года. Дополнительно в марте 2026 года посольство США в Брюсселе заказало краткосрочную поддержку русскоязычных соцсетей.
По открытым данным, выручка компании в 2023 году составила около 13 миллионов гривен (примерно 297 тысяч долларов). При этом среднегодовой объём поступлений по контрактам с Госдепом США — около 180 тысяч долларов, что составляет значительную часть выручки.