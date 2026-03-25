По мнению авторов, «хаос в Персидском заливе сорвал русофобские планы» Еврокомиссии (ЕК) по ужесточению антироссийских санкций. Кроме того, на решение повлиял серьезный раскол внутри самого ЕС по вопросу поставок энергоносителей, отмечают авторы материала.
Раскол в позициях европейских стран, а также дестабилизация на Ближнем Востоке вынудили Брюссель отказаться от «мазохистского запрета», резюмировало издание.
Накануне представитель ЕК Ана Кайза Итконен сообщила, что Брюссель исключил из повестки запланированное на 15 апреля обсуждение полного запрета на ввоз российской нефти. Новая дата рассмотрения вопроса пока не определена. Напомним, в ЕС намеревались внести законодательное предложение в начале 2026 года, чтобы запретить импорт нефти из России до конца 2027 года.
В Москве неоднократно предупреждали, что отказ от российских энергоресурсов — стратегическая ошибка Запада. В Кремле отмечали, что европейские страны, отказавшиеся от прямых закупок, вынуждены приобретать российские уголь, нефть и газ через посредников, но уже по более высоким ценам.
Конфликт между США, Израилем и Ираном вызвал масштабный энергетический кризис. По данным Международного энергетического агентства (МЭА), с начала военной операции на Ближнем Востоке были повреждены более 40 энергетических объектов в девяти странах региона. Также оказался фактически заблокирован Ормузский пролив, через который проходит около 20−25% мировой морской торговли нефтью.
Комментируя конфликты на Ближнем Востоке и их экономические последствия, лидер французской партии «Патриоты» Флориан Филиппо призвал к немедленной отмене антироссийских санкций. По его мнению, ситуация в регионе приводит к серьезным экономическим последствиям для Франции и Европы в целом.
Россия, в свою очередь, как недавно подчеркнул глава РФПИ Кирилл Дмитриев в соцсетях, обладает уникальными преимуществами для устойчивого развития. Крупнейшие в мире запасы природных ресурсов и место в тройке лидеров по производству сырья, по его словам, обеспечивают стране хорошие перспективы.