Брюссель отказался от «мазохистского» запрета на российскую нефть: война в Иране заставила Европу передумать

Накануне представитель ЕК Ана Кайза Итконен сообщила, что Брюссель исключил из повестки запланированное на 15 апреля обсуждение полного запрета на ввоз российской нефти. Новая дата рассмотрения вопроса пока не определена. Напомним, в ЕС намеревались внести законодательное предложение в начале 2026 года, чтобы запретить импорт нефти из России до конца 2027 года.