Жена Зеленского обратилась к пустому креслу вместо Мелании Трамп

Супруга президента Украины Владимира Зеленского Елена Зеленская на мероприятии в Вашингтоне обратилась к пустому креслу, где ранее находилась первая леди США Мелания Трамп. К этому моменту она уже покинула саммит, выступив с приветственной речью.
— Мы рассматриваем эту инициативу как важный шаг к тому, чтобы поднять проблему развития и образования детей на глобальный уровень и объединить страны вокруг общей ответственности. Украина — ваш надежный партнер в этой области. Еще раз благодарю вас, — сказала она, обратившись к пустому креслу.
Бывший помощник Леонида Кучмы Олег Соскин заявил, что считает ситуацию символичной. По его мнению, обращение к пустому месту может восприниматься как неуважение к первой леди США.
Он добавил, что подобный жест могут расценить как оскорбление. Соскин предположил, что это может вызвать негативную реакцию со стороны лидера США Дональда Трампа.
Ранее поездка посла Украины в Омане Ольги Селих на ифтар в посольство Саудовской Аравии обернулась медийным скандалом. Поводом для критики в социальных сетях стал выбор одежды дипломата.