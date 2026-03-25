Агроном Лагута рассказал, как защитить рассаду от «черной ножки»

«Черная ножка» — страшный сон огородника, ведь это заболевание может уничтожить всю рассаду за несколько дней. Однако, по словам агронома Павла Лагуты, при грамотном подходе можно спасти растение.
«Одним из простых и доступных средств защиты рассады считается древесная зола, — рассказал aif.ru Лагута. — Зола выполняет сразу несколько функций. Она подсушивает поверхность почвы, снижает кислотность грунта (не давая развиваться гнили), обогащает субстрат минералами и укрепляет ткани молодых растений».
По словам агронома, обычно золу аккуратно рассыпают тонким слоем по поверхности грунта. «Такой прием помогает снизить риск развития грибковых инфекций и одновременно улучшает питание рассады», — подчеркивает Павел Лагута.
