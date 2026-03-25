В России появится каталог растений для восстановления уязвимых почв в Арктике

КРАСНОЯРСК, 25 марта. /ТАСС/. Российские ученые создадут специальный каталог растений, которые наиболее эффективны для восстановления загрязненных почв в Арктике. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе Минобрнауки РФ.
«Ученые Института нефти и газа Сибирского федерального университета исследовали потенциал растений, которые наиболее успешно справляются с восстановлением почв, пострадавших от антропогенного загрязнения. Планируется создать каталог наиболее эффективных растений-»ремедиаторов«, предназначенных для очистки различных типов почв от загрязнений нефтепродуктами и тяжелыми металлами», — сообщили в ведомстве.
В ведомстве отметили, что сейчас подбор растений для восстановления почв от загрязнений идет эмпирическим путем. Например, используют крестоцветные или типичную газонную зелень, что снижает результативность. В создаваемом каталоге будут учитываться как особенности самих растений и почв, так и типы загрязняющих веществ — нефть, нефтепродукты, шламы с большим содержанием тяжелых металлов. Это позволит индивидуально подбирать растения для фиторемедиация (очистки почв с помощью зеленых растений).
«Мы исследовали более 20 видов растений, районированных для северных широт- как они всходят, прорастают и извлекают углеводородные загрязнения из почв при загрязнении до 200 мг/кг нефти в почве. Наилучший результат показали бобовые, злаковые и тыквенные культуры», — сообщила доцент кафедры топливообеспечения и горюче-смазочных материалов СФУ Мария Ковалева.
СФУ — первый в России федеральный университет, который был основан в 2006 году путем объединения четырех вузов в Красноярске.