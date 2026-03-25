В России появится каталог растений для восстановления уязвимых почв в Арктике

В ведомстве отметили, что сейчас подбор растений для восстановления почв от загрязнений идет эмпирическим путем. Например, используют крестоцветные или типичную газонную зелень, что снижает результативность. В создаваемом каталоге будут учитываться как особенности самих растений и почв, так и типы загрязняющих веществ — нефть, нефтепродукты, шламы с большим содержанием тяжелых металлов. Это позволит индивидуально подбирать растения для фиторемедиация (очистки почв с помощью зеленых растений).