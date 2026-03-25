Ричмонд
+4°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В России появится каталог растений для восстановления уязвимых почв в Арктике

Сейчас подбор растений для восстановления почв от загрязнений идет эмпирическим путем, рассказали в Минобрнауки.

КРАСНОЯРСК, 25 марта. /ТАСС/. Российские ученые создадут специальный каталог растений, которые наиболее эффективны для восстановления загрязненных почв в Арктике. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе Минобрнауки РФ.

«Ученые Института нефти и газа Сибирского федерального университета исследовали потенциал растений, которые наиболее успешно справляются с восстановлением почв, пострадавших от антропогенного загрязнения. Планируется создать каталог наиболее эффективных растений-»ремедиаторов«, предназначенных для очистки различных типов почв от загрязнений нефтепродуктами и тяжелыми металлами», — сообщили в ведомстве.

В ведомстве отметили, что сейчас подбор растений для восстановления почв от загрязнений идет эмпирическим путем. Например, используют крестоцветные или типичную газонную зелень, что снижает результативность. В создаваемом каталоге будут учитываться как особенности самих растений и почв, так и типы загрязняющих веществ — нефть, нефтепродукты, шламы с большим содержанием тяжелых металлов. Это позволит индивидуально подбирать растения для фиторемедиация (очистки почв с помощью зеленых растений).

«Мы исследовали более 20 видов растений, районированных для северных широт- как они всходят, прорастают и извлекают углеводородные загрязнения из почв при загрязнении до 200 мг/кг нефти в почве. Наилучший результат показали бобовые, злаковые и тыквенные культуры», — сообщила доцент кафедры топливообеспечения и горюче-смазочных материалов СФУ Мария Ковалева.

СФУ — первый в России федеральный университет, который был основан в 2006 году путем объединения четырех вузов в Красноярске.

Узнать больше по теме
Арктика: холодный регион на крайнем севере планеты
Зона сурового климата, богатых природных ресурсов и уникальной экосистемы. Арктика охватывает северные окраины материков и акваторию Северного Ледовитого океана. В материале приведены главные сведения о регионе.
Читать дальше