Юрия Швыткина похоронят на Аллее славы в Красноярске

Заместителя председателя комитета Госдумы по обороне Юрия Швыткина похоронят 27 марта на Аллее Славы кладбища Бадалык в Красноярске.

В Telegram-канале Швыткина укзано, что церемония прощания пройдет 27 марта в 12:00 в Большом концертном зале Красноярска, после чего его похоронят на Аллее Славы городского кладбища Бадалык.

Председатель Госдумы Вячеслав Володин ранее сообщил, что Швыткин скоропостижно скончался на 61-м году жизни. В свою очередь пресс-секретарь Любовь Кауфман уточнила, что он умер в одной из московских больниц.

Юрий Швыткин родился 24 мая 1965 года в Красноярске. В 1986 году окончил факультет воздушно-десантных войск Новосибирского высшего военно-политического училища, в 1999-м — Академию управления МВД России по специальности «юрист-организатор правоохранительной деятельности». Служил в 76-й гвардейской Псковской воздушно-десантной дивизии (1986−1992) и в органах внутренних дел Красноярского края (1992−2001).

Политическую деятельность начал в 2001 году в Законодательном собрании Красноярского края. В 2016 и 2021 годах избирался депутатом Государственной думы РФ от «Единой России», заместитель председателя комитета по обороне.

Швыткин — полковник милиции, награжден тремя орденами Мужества и медалью «За боевые заслуги», совершил 117 прыжков с парашютом.

