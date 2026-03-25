Названы дата и место похорон депутата Юрия Швыткина

Пресс-секретарь депутата Госдумы Юрия Швыткина Любовь Кауфман сообщила РИА Новости о дате и месте прощания с парламентарием.
Церемония состоится 27 марта в Красноярске в 12:00 по местному времени (08:00 мск). Политика похоронят на Аллее Славы городского кладбища Бадалык.
Напомним, Юрий Швыткин скончался в одной из московских клиник в ходе плановой операции. Он занимал должность заместителя председателя комитета Госдумы по обороне с 2016 года.
