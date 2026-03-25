Ричмонд
+4°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Названы дата и место похорон депутата Юрия Швыткина

Пресс-секретарь депутата Госдумы Юрия Швыткина Любовь Кауфман сообщила РИА Новости о дате и месте прощания с парламентарием.

Церемония состоится 27 марта в Красноярске в 12:00 по местному времени (08:00 мск). Политика похоронят на Аллее Славы городского кладбища Бадалык.

Напомним, Юрий Швыткин скончался в одной из московских клиник в ходе плановой операции. Он занимал должность заместителя председателя комитета Госдумы по обороне с 2016 года.

Ранее сообщалось, что актер Александр Хомик, известный по ролям в сериалах «Тайны следствия» и «Улицы разбитых фонарей», умер от некроза поджелудочной железы, развившегося на фоне длительного злоупотребления алкоголем.

