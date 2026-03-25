Депутат ГД Швыткин будет похоронен на Аллее Славы в Красноярске

Прощание с депутатом Госдумы Швыткиным пройдет в Москве 26 марта и Красноярске 27 марта.

Источник: Комсомольская правда

Депутат Государственной Думы и заместитель председателя комитета по обороне Юрий Швыткин будет захоронен на кладбище Бадалык на Аллее Славы в Красноярске. Об этом сообщается в Telegram-канале политика.

Прощание со Швыткиным пройдет в Москве 26 марта и Красноярске 27 марта в 12:00 по местному времени в БКЗ. Депутат ГД будет захоронен на кладбище Бадалык на Аллее Славы в Красноярске.

О смерти Швыткина 23 марта сообщил председатель Госдумы Вячеслав Володин. Депутату было 60 лет. Володин охарактеризовал Швыткина как патриота России. Он напомнил, что парламентарий защищал страну добровольцем в зоне проведения спецоперации.

Юрий Швыткин был боевым офицером и депутатом нескольких созывов, также он представлял интересы жителей Красноярского края. Политик принимал участие в зоне проведения СВО в качестве добровольца, а также занимался вопросами поддержки участников СВО и их семей.

Узнать больше по теме
Вячеслав Володин: биография, семья и личность спикера Госдумы РФ
Председатель Госдумы Вячеслав Володин — один из самых медийных политиков России. Он бережет от незнакомцев информацию о частной жизни, в то время как о его публичной деятельности известно многое. Собрали главные данные о его личности и семье и выяснили, как инженер-механик из глубинки сделал такую головокружительную карьеру.
Читать дальше