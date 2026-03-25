Депутат ГД Швыткин будет похоронен на Аллее Славы в Красноярске

Депутат Государственной Думы и заместитель председателя комитета по обороне Юрий Швыткин будет захоронен на кладбище Бадалык на Аллее Славы в Красноярске. Об этом сообщается в Telegram-канале политика.
Прощание со Швыткиным пройдет в Москве 26 марта и Красноярске 27 марта в 12:00 по местному времени в БКЗ.
О смерти Швыткина 23 марта сообщил председатель Госдумы Вячеслав Володин. Депутату было 60 лет. Володин охарактеризовал Швыткина как патриота России. Он напомнил, что парламентарий защищал страну добровольцем в зоне проведения спецоперации.
Юрий Швыткин был боевым офицером и депутатом нескольких созывов, также он представлял интересы жителей Красноярского края. Политик принимал участие в зоне проведения СВО в качестве добровольца, а также занимался вопросами поддержки участников СВО и их семей.