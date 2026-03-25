В Аргентине при странных обстоятельствах умерла актриса и педагог Писарро

Аргентинская ассоциация актёров подтвердила факт смерти.
«С глубокой скорбью мы прощаемся с актрисой и педагогом Марианой Писарро. Её внезапный и неожиданный уход сильно повлиял на нас», — говорится в заявлении.
По предварительным данным, смерть наступила по естественным причинам, следов насилия или травм не обнаружено. Точная причина будет установлена после судебно-медицинской и токсикологической экспертизы.
Мариана Писарро была выпускницей Национальной школы драматического искусства в Буэнос-Айресе, преподавала в Национальном университете Мисьонес. Она также основала в Мексике театр «Открытая школа» и занималась правозащитной деятельностью.
