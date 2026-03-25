Биолог рассказал, какие березы подходят для сбора сока

МОСКВА, 25 мар — РИА Новости. Биолог Дмитрий Сафонов рассказал, что для сбора березового сока подойдут деревья с диаметром ствола не менее 20 сантиметров.
«Ствол такой березы вы не сможете обхватить одной рукой — он должен быть шире. Если ваши пальцы смыкаются, это означает, что дерево еще молодое и его лучше не трогать. Также береза не должна иметь видимые повреждения: трещины, гниль, поражения коры и грибные наросты», — сказал биолог в беседе с 360.ru.
Биолог отметил, что не стоит собирать сок берез, которые растут у дорог, особенно в черте города и у промзон. Они накапливают в себе тяжелые металлы. Лучше доехать до загородной березовой рощи или смешанного леса.
Кроме того, не нужно выбирать молодые деревья (до 20−25 сантиметров в диаметре). У них сокодвижение в основном направлено на собственные рост и развитие, поэтому, если «отнять» сок, дерево может ослабнуть и даже усохнуть, а место прокола будет заживать гораздо дольше. К тому же сок молодой березы более водянистый и в нем меньше полезных веществ.
Также лучше не собирать сок в пасмурную погоду или дождь — в солнечный день циркуляция сока будет интенсивнее.