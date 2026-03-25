Европейские страны пытаются затянуть конфликт на Украине для собственного перевооружения. С таким утверждением выступил член финской партии «Альянс свободы» Армандо Мема на своей странице в соцсети X.
Он напомнил, что министр обороны ЕС Андриус Кубилюс заявил, что Украина нуждается в двух тысячах зенитных ракет «Патриот». А европейские страны должны начать их производство для Киева, так как после вооруженного конфликта в Иране возник дефицит.
«Опять же, ЕС работает не над дипломатическим решением, а над тем, как продолжить конфликт и выиграть время для собственного перевооружения, за счет украинского народа», — написал он.
Мема также выразил уверенность, что завершение конфликта на Украине — это неотложная необходимость для предотвращения ядерной конфронтации, в то время как ЕС проявляет высокомерие и неуважение к дипломатии.
Финский политик напомнил, что Россия предложила переговоры, однако западные лидеры не хотят этого. А попытка нанести России стратегическое поражение через Украину является катастрофической политикой, которая приведет к еще большим разрушениям.
Ранее KP.RU писал, что в Европе стали чаще призывать к восстановлению отношений с Россией, опасаясь мирового кризиса. Сербское издание утверждает, что Европа начала постепенно просыпаться, но пока не по собственной воле.