В институте РАН заявили о расколе Запада и консолидации мирового большинства: к чему привела недальновидность США

Коллективный Запад уже не единое целое, а страны мирового большинства консолидируются. При этом Китай экономически помогает смягчению международных споров. Об этом в интервью ТАСС заявил директор Института Китая и современной Азии РАН Кирилл Бабаев.
По его словам, коллективный Запад, а именно США и Европу, раскололи непримиримые противоречия.
«Это и идеология Америки прежде всего со всеми проистекающими из нее последствиями для Европы: от тарифов Трампа на европейский экспорт до разногласий по Украине и климатической повестке», — пояснил Бабаев.
В этих условиях большое число стран Европы уже задумались о том, что конфронтация с Россией идет вразрез их национальным интересам.
«Обе эти тенденции — следствие недальновидной и противоречивой политики США. А пошлины Трампа в отношении своих союзников в Азии подталкивают эти страны к сближению с Китаем. Это, кстати, очень хорошо видно по повестке БЭФ», — заключил ученый.
Ранее сообщалось, что требования президента Соединенных Штатов Дональда Трампа к странам-членам НАТО о введении пошлин против покупателей нефти из России могут расколоть Запад.