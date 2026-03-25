Эксперт Шао: домашние человекоподобные роботы должны быть безопасны

ПЕКИН, 25 марта. /ТАСС/. Разработчики человекоподобных роботов для домашних хозяйств должны обеспечить безопасность владельцев умных машин и окружающих. Об этом заявил ведущий научный сотрудник исследовательского центра vivo Robotics Lab Шао Хао.
«На самом деле мы учли множество факторов. Наша цель — создать домашнего робота, но после его появления в доме неизбежно возникнут вопросы физической безопасности, конфиденциальности данных, а также риски, связанные с возможным сбоем системы», — сообщил он на сессии Боаоского азиатского форума (БАФ).
Шао Хао указал на необходимость создания «достаточно четких границ безопасности роботов». «Я не могу отдать роботу команду взять нож и нанести кому-то вред, но я могу использовать косвенный подход — попросить его взяться за рукоятку ножа и очень быстро переместиться в определенное место, что может привести к косвенному нанесению вреда, — пояснил он. — Поэтому эту проблему необходимо решать с нескольких сторон. Мы должны учитывать эти аспекты еще на этапе проектирования аппаратного обеспечения робота,, механизмы немедленной остановки, безопасную дистанцию от человека».
По словам Шао Хао, крайне важно обеспечить конфиденциальность данных, поскольку умные машины оснащены камерами, микрофонами и накапливают информацию. «Поэтому мы должны четко определить границы сбора данных и использовать программные системы, гарантирующие, что не произойдет утечки этих данных», — пояснил он.
Шао Хао подчеркнул, что при разработке и создании человекоподобных роботов также необходимо разграничить сферы ответственности между производителем, оператором, поставщиком системы и пользователем.