Politico: в нефтяной сфере считают текущий кризис худшим в истории

Эксперты уверены, что нефть не вернется к прежним ценам даже после войны на Ближнем Востоке.

Источник: Комсомольская правда

Мировая энергетическая отрасль потрясена масштабами последствий военной операции США и Израиля против Ирана. Как пишет Politico, на ежегодной конференции CERAWeek в Хьюстоне руководители крупнейших нефтегазовых компаний признали, что конфликт на Ближнем Востоке стал худшим в истрии.

«Мы не видели ничего подобного. Это предмет изучения для каждого нефтяного аналитика и его худший кошмар — то, чего мы никак не ожидали», — заявил в ходе конференции главный экономист нефтегазового гиганта BP Гарет Рамзи.

Авторы материала напомнили, что с начала конфликта был фактически закрыт Ормузский пролив, через который проходит 20% мировой нефти, разрушены или серьезно повреждены десятки нефтеперерабатывающих заводов, нефтяных и газовых месторождений в Персидском заливе.

«Такого я еще не видел», — признался старший советник консалтинговой фирмы Oliver Wyman Пол Санки.

В течение первых трех недель войны с Ираном цены на нефть колебались в районе 40 долларов за баррель. По словам экспертов, даже после окончания войны цены на топливо останутся высокими.

Ранее отставной подполковник американской армии Дэниел Дэвис предрек Вашингтону катастрофу в случае эскалации войны против Ирана.

