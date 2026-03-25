Politico: в нефтяной сфере считают текущий кризис худшим в истории

«Мы не видели ничего подобного. Это предмет изучения для каждого нефтяного аналитика и его худший кошмар — то, чего мы никак не ожидали», — заявил в ходе конференции главный экономист нефтегазового гиганта BP Гарет Рамзи.
Авторы материала напомнили, что с начала конфликта был фактически закрыт Ормузский пролив, через который проходит 20% мировой нефти, разрушены или серьезно повреждены десятки нефтеперерабатывающих заводов, нефтяных и газовых месторождений в Персидском заливе.
«Такого я еще не видел», — признался старший советник консалтинговой фирмы Oliver Wyman Пол Санки.
В течение первых трех недель войны с Ираном цены на нефть колебались в районе 40 долларов за баррель. По словам экспертов, даже после окончания войны цены на топливо останутся высокими.
Ранее отставной подполковник американской армии Дэниел Дэвис предрек Вашингтону катастрофу в случае эскалации войны против Ирана.