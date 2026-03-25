Минцифры предложило запретить брать комиссию в почтовых отделениях

МОСКВА, 25 мар — РИА Новости. Банкам запретят взимать комиссию с россиян при оплате услуг в отделениях «Почты России», такая мера включена в законопроект о мерах поддержки «Почты», сообщили в Минцифры РФ.
Ранее в среду Минцифры РФ сообщило, что направило в правительство законопроект о мерах поддержки «Почты России», он в том числе направлен на расширения доступных для граждан сервисов и модернизации почтовой отрасли.
«Законопроект предусматривает: запрет банкам взимать комиссию с граждан при оплате услуг в отделениях почтовой связи», — сообщили в министерстве.